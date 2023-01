Agenzia ANSA

Diego aveva costruito per il figlio un modello in scala di una Ferrari da Formula 1, con tanto di motore a scoppio, e poi l'aveva convinto a scrivere adFerrari per chiedere alcuni adesivi ......un evento commerciale che ancora riveste grande importanza per le nostre attività - afferma... Lo si può fare a partire da un tavolo in Regione, dove simaterialmente il codice del commercio,... Scrive a Enzo Ferrari, la risposta arriva dopo 37 anni - Trentino AA/S Nel 1985, all'età di sette anni, aveva scritto ad Enzo Ferrari. La risposta è arrivata 37 anni dopo, lo scorso mese di settembre. (ANSA) ...Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti si confermano la coppia più amata di Striscia la notizia. Lo conferma l'appello di un telespettatore che, che con una lettera inviata a La posta ...