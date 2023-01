Scopre di avere un tumore e organizza il matrimonio in 6 settimane | Victoria muore a 33 anni poco dopo le nozze

ilmessaggero.it

Si è fatta un controllo e ha scoperto diun tumore all'intestino. Così ha iniziato una chemioterapia di 6 mesi. Ma nonostante i tentativi la malattia è peggiorata ed è arrivata l'ultima ...Aveva dolore e prurito all'orecchio che aveva iniziato anche a sanguinare. Si è recato di corsa in ospedale dove ha scoperto che aveva nel timpano dei vermi divoratori di carne che gli stavano ... Scopre di avere un tumore e organizza il matrimonio in 6 settimane: Victoria muore a 33 anni poco dopo le nozz Ha scoperto di avere un tumore terminale e ha organizzato il suo matrimonio in 6 settimane dal letto d'ospedale. La storia di Victoria Hall-Hulme, 33 anni, ha commosso la Gran Bretagna.