Scopre di avere un tumore e organizza il matrimonio dal letto di ospedale | morta dopo le nozze a 33 anni

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)a poche settimane dal suo, che aveva scelto dire quando già sapeva diun cancro terminale. Ha commosso il Regno Unito la storia di Victoria Hall-Hulme, 33, che al momento della diagnosi era legata da duea Angus. In sole sei settimane ha deciso di preparare il suodaldi. Un momento “magico e un vero miracolo che sia mai successo”, aveva raccontato Victoria in un’intervista, parlando della scelta di sposarsi nonostante la sua diagnosi. “Mi sentivo che quando lascerò questo mondo, potrei andarmene sapendo di essermi realizzata e che il mio lascito sarebbe stato il legame che abbiamo creato, anche se voglio che vada avanti e incontri qualcuno”, aveva detto all’agenzia ...

ilmessaggero.it

Si è fatta un controllo e ha scoperto diun tumore all'intestino. Così ha iniziato una chemioterapia di 6 mesi. Ma nonostante i tentativi la malattia è peggiorata ed è arrivata l'ultima ...Si è fatta un controllo e ha scoperto diun tumore all'intestino. Così ha iniziato una chemioterapia di 6 mesi. Ma nonostante i tentativi la malattia è peggiorata ed è arrivata l'ultima ... Scopre di avere un tumore e organizza il matrimonio in 6 settimane: Victoria muore a 33 anni poco dopo le nozz Ha scoperto di avere un tumore terminale e ha organizzato il suo matrimonio in 6 settimane dal letto d'ospedale. La storia di Victoria Hall-Hulme, 33 anni, ha commosso la Gran Bretagna.Ha scoperto di avere un tumore terminale e ha organizzato il suo matrimonio in 6 settimane dal letto d'ospedale. La storia di Victoria Hall-Hulme, 33 anni, ha commosso la Gran Bretagna.