Scoppia incendio in due edifici | oltre 70 persone evacuate

Today.it

TAGSquezzi CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente Arte in copertina ad Albissola ... uomo muore annegatopetardo nella mano di un ragazzo di 12 anni, è graveI vigili del fuoco, partiti di Caldiero, con un'autopompa e cinque uomini, una volta giunti sul posto spiegano di aver operato utilizzando liquido schiumogeno per spegnere l'all'interno di ... Le fiamme avvolgono due edifici, oltre 70 persone evacuate Intervento impegnativo per i vigili del fuoco del distaccamento Ovest Vicentino nel primo pomeriggio del giorno di Capodanno, chiamati a risolvere un ...Alle 14:45, di capodanno, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Europa a Castelgomberto in provincia di Vicenza per l’incendio divampato all’interno di una taverna: nessuna persona è rimasta ...