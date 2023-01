Scoppia in lacrime davanti a Insinna | la reazione choc all' Eredità

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La campionessa Barbara ha vinto 90mila euro a L', il quiz preserale di Rai uno condotto da Flavio, nella puntata del 3 gennaio, ed èta in. "Se vuoi piangere, ecco a te il mio fazzoletto", le ha detto il conduttore che ha ironizzato: "Guarda che è solo in prestito eh...". E Barbara il fazzoletto lo ha usato davvero per fermare il pianto. "Successo" era uno dei cinque indizi della ghigliottina mentre la parola che ha fatto vincere la campionessa Barbara è stata "profumo". Gli altri quattro indizi sono stati: "scandalo", "scegliere", "pulito" e "primavera". "Questa donna ha vinto con la parola profumo", ha esclamatotra gli applausi del pubblico presente in studio, mentre i prof Samira Lui e Andrea Cerelli, dall'altra parte dello studio, hanno gridato: ...

