Scontro aperto tra l' Italia e la Bce Crosetto | “Scelte incomprensibili | crisi nera”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Guidonon dà tregua alla Banca Centrale Europea. Dopo i messaggi al veleno su Twitter degli scorsi giorni il ministro della Difesa è tornato alla carica con l'istituto che ha sede a Francoforte per criticare le mosse che stanno danneggiando, e non poco, l': “Le condizioni economiche del Paese rischiano di peggiorare se verranno a mancare le ‘tutele esterne' che hanno aiutato negli ultimi anni. Per questo - l'intervento su Repubblica dell'esponente del governo Meloni - fatico a comprendere le ragioni che hanno spinto la Bce a cambiare politica sugli acquisti dei titoli di Stato europei, in un momento già economicamente molto complesso, per certi versi drammatico, come quello che sta attraversando il mondo e l'Ue in particolare. Il cambio repentino di politiche della Banca centrale rischia di avere un effetto particolarmente negativo su di ...