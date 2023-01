Sci di fondo | Pellegrino dopo terzo posto a Oberstdorf | “Orgoglioso di come ho gestito le energie”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) “E’ incredibile cosa sono riuscito a fare con queste temperature. Quella di oggi era una bella opportunità, mi piace questo format dell’inseguimento, anche se recuperare un minuto non è mai facile”. Queste le parole di Federicoilnell’inseguimento a, valido per il Tour de Ski di sci di. “Oggi ce la siamo giocata sull’ultima rampa, giustamente l’atleta più forte di tutti i tempi ha avuto la meglio, ma io sonodihole” ha aggiunto l’azzurro. “Non ho voluto strafare all’inizio e, un po’ alla volta, sono rientrato nel gruppo di testa – ha detto– Al momento opportuno mi sono fatto trovare pronto. Non ho alcun tipo ...

OA Sport

Per sentirsi un puntino in un grande scenario invernale...fatato! Pesca sul ghiaccio, ciaspolata, sauna finlandese,diIn slitta trainata dagli husky (ph. giulia fraschini © mondointasca.it)...Frida Karlsson vince l'inseguimento femminile a Oberstdorf 2023, tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 didi. La svedese si è imposta con il tempo di 48:02.6 sulla finlandese Krista Parmakoski , lontana +14.1, mentre hanno chiuso più lontane le due norvegesi Tiril Udnes Weng (+1:28.0) e Anne ... Sci di fondo, la striscia record dell'Italia nelle sprint di cui nessuno si è accorto. In Val di Fiemme il nuovo primato Lo Sci club San Bernardino festeggia sabato 7 gennaio i suoi cent’anni di vita con un evento aperto a tutti. Dalle 10 alle 12.30 sulle nevi di Pian Cales darà la possibilità di provare l’emozione del ...La 20 km pursuit femminile in tecnica libera disputata ad Oberstdorf, in Germania, seconda tappa del Tour de Ski 2023 valido per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci di fondo, registra il dominio della ...