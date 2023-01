Sci alpino | Tommaso Sala | “Felice del risultato | non della schiena Carichissimo per le prossime gare | credo nel podio”

OA Sport

Il norvegese Henrik Kristoffersen ha vinto lo slalom di Garmisch Partenkirchen, valido per la Coppa del Mondo maschile di. Alle sue spalle l'austriaco Manuel Feller, staccato 1"22, e il francese Clement Noel a 1"46. Bene l'Italia con Stefano Gross quinto (+1"79) e Tommaso Sala sesto (+1"83). Inforcata e uscita sia ...La start list dello slalom speciale femminile di Zagabria 2023 di giovedì 5 gennaio , appuntamento con la Coppa del Mondo per questa specialità dello. In Croazia si torna subito in pista dopo il round di ieri, che ha visto vincere Mikaela Shiffrin. Prima manche alle ore 15:00, seconda prevista alle 18:00: di seguito, invece, i pettorali ... LIVE Sci alpino, Slalom Garmisch 2023 in DIRETTA: Stefano Gross da 26° a 5°! 6° Sala, Kristoffersen domina Mikaela Shiffrin 9: il 10 non le viene dato, perchè è giusto tenerlo per quando arriverà il record. Manca pochissimo per quello femminile di Lindsay Vonn (-1) e un po’ di più per quello generale di In ...Il norvegese va al comando della coppa di specialità. Sul podio Feller e Noel. La squadra italiana dà segnali di risveglio ...