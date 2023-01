Sci alpino | Stefano Gross | “Gran fiducia | proverò a ripetermi Nell’ultimo intermedio ho perso il podio”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) L’Italia torna a farsi vedere anche nelle discipline tecniche nella Coppa del Mondo di sci. In quel di Garmisch la stella è: sfruttando un pendio non eccezionale, per usare un eufemismo, con la neve che è andata a rovinarsi dopo poche discese, l’azzurro trova unarimonta nella seconda manche. Sulle nevi tedescherimonta dalla ventiseiesima alla quinta piazza, sfiorando ile centrando il miglior tempo nella seconda discesa. Le sue parole alla FISI: “Serviva un’iniezione di, in allenamento sto sciando forte, oggi sono riuscito a dimostrarlo anche in gara”. Sulla prova: “Era una situazione particolare, ma visto come sono riuscito a portare a termine la prima manche, mi sono detto che non potevo perdere l’occasione per fare ...

Il norvegese Henrik Kristoffersen ha vinto lo slalom di Garmisch Partenkirchen, valido per la Coppa del Mondo maschile di. Alle sue spalle l'austriaco Manuel Feller, staccato 1"22, e il francese Clement Noel a 1"46. Bene l'Italia con Stefano Gross quinto (+1"79) e Tommaso Sala sesto (+1"83). Inforcata e uscita sia ...Primo successo stagionale per Henrik Kristoffersen , che a Garmisch - Partenkirchen domina il terzo slalom speciale della Coppa del mondo 2023 dimaschile. Sulle nevi tedesche il norvegese ha centrato il 29° successo in carriera , 22° in slalom, il primo dallo scorso marzo, al temine di due manches perfette. Al secondo posto lo ... LIVE Sci alpino, Slalom Garmisch 2023 in DIRETTA: Stefano Gross da 26° a 5°! 6° Sala, Kristoffersen domina Il norvegese va al comando della coppa di specialità. Sul podio Feller e Noel. La squadra italiana dà segnali di risveglio ...Mikaela Shiffrin 9: il 10 non le viene dato, perchè è giusto tenerlo per quando arriverà il record. Manca pochissimo per quello femminile di Lindsay Vonn (-1) e un po’ di più per quello generale di In ...