Sci alpino | startlist slalom Zagabria 2023 | orario 5 gennaio | programma | tv | streaming | pettorali delle italiane

Si è conclusa la seconda e ultima manche dello slalom maschile a Garmisch. Domina Kristoffersen che vince con 1.22 di vantaggio su un ottimo Feller. Chiude il podio Noel. Rimonta super di Gross che ..." Serviva un'iniezione di fiducia. In allenamento sto sciando forte, oggi sono riuscito a dimostrarlo anche in gara. Era una situazione particolare, ma visto come sono riuscito a portare a termine la ... LIVE Sci alpino, Slalom Garmisch 2023 in DIRETTA: Stefano Gross da 26° a 5°! 6° Sala, Kristoffersen domina Mikaela Shiffrin 9: il 10 non le viene dato, perchè è giusto tenerlo per quando arriverà il record. Manca pochissimo per quello femminile di Lindsay Vonn (-1) e un po’ di più per quello generale di In ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.42 DOMINIO DI HENRIK KRISTOFFERSEN! Il norvegese trionfa con 1.22 su Feller e 1.46 su Noel. Non si è preso particolari rischi, eppure ha sviluppato sempre ...