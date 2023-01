Sci alpino | slalom Zagabria 2023 oggi | orario | startlist | programma | dove vederlo in tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Messi in archivio i festeggiamenti per l’arrivo dell’anno nuovo, la Coppa del Mondo di scitorna alla carica, con la due-giorni dedicata aglidi(Croazia)., mercoledì 4 gennaio si inizierà con la prima prova tra i pali stretti, con la prima manche che prenderà il via alle ore 12.30, mentre la seconda sarà alle ore 16.30. Il Circo Bianco, quindi, si rimette in corsa e si lancia verso il periodo più importante della stagione, che ci porterà poi ai Mondiali di Meribel e Courchevel. La prima prova sulla pista denominata Crveni Spust metterà in palio 100 pesantissimi punti, sia per la corsa alla Sfera di Cristallo, nella quale vediamo una Mikaela Shiffrin dominante, sia per la Coppa di specialità. La FIS e gli organizzatori confidano che il tracciato sia in condizioni ...