Sci alpino | slalom Garmisch Partenkirchen 2023 oggi | orari | startlist | programma | dove vederlo in tv | streaming

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La Coppa del Mondo di scitorna grande protagonista dopo le festività legate al Capodanno., mercoledì 4 gennaio, infatti, si tornerà in azione con lodi(Germania) con la prima manche alle ore 15.40 e la seconda che scatterà alle ore 18.45. L’anno nuovo, quindi, si apre con una gara che rappresenta una vera e propria “prima volta” dato che la pista denominata Gudiberg sarà scenario di una prova tra i rapid gates sotto la luce dei riflettori, e si disputerà lontana dalla consueta discesa sulla Kandahar di fine gennaio. La gara, come si è visto benissimo nei precedenti di questa stagione, parte senza un favorito sicuro. I favoriti saranno i norvegesi Lucas Braathen e Henrik Kristoffersen, l’elvetico Daniel Yule, l’austriaco Manuel Feller e ...

OA Sport

