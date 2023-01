Sci alpino | Mikaela Shiffrin domina anche la prima manche a Zagabria | distacco importante per Vlhova

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)ricomincia da dove aveva finito, chiudendo al comando ladello slalom di. La campionessa americana ha la possibilità in Croazia di fare doppietta e raggiungere Lindsey Vonn a quota 82 successi nella classifica all-Time di Coppa del Mondo. In seconda posizione c’è la svedese Anna Swenn Larsson, che ha accusato un ritardo di 23 centesimi da. Al terzo posto, invece, si trova Petra, vincitrice degli ultimi tre slalom a, staccata dall’americana di 55 centesimi. Quarta l’austriaca Katharina Liensberger con un ritardo di 86 centesimi dalla vetta. Ildasale oltre il secondo dalla quinta posizione della canadese Ali Nullmeyer (+1.21), che ha ...

OA Sport

La prima manche dello slalom femminile di Zagabria , valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di, vede primeggiare Mikaela Shiffrin . La statunitense si conferma la migliore nonostante tutto e partirà per ultima nella seconda manche, forte del suo crono di 48.93. Alle sue spalle la ...