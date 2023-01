Sci alpino | Mikaela Shiffrin domina a Zagabria e timbra la quinta vittoria di fila 19a Marta Rossetti

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)ha vinto lo slalom di Coppa del Mondo di. La storia è sempre più vicina per la fenomenale statunitense che arriva oggi a quota 81 successi nel massimo circuito, portandosi ad una sola lunghezza di distanza dalla cifra record della connazionale Lindsey Vonn. Per lei si tratta inoltre delladiin questa stagione, ottenuti per giunta in tre specialità differenti. Un dominio incontrastato quello diche, dopo aver comandato agevolmente la prima manche, ha ulteriormente incrementato il suo vantaggio sulle dirette avversarie nella seconda. Quarto tempo di manche per lei nella seconda manche, davanti a lei solo le prime tre a scendere su una pista che, pur tenendo meglio del previsto, si è andata via via rovinando. Alle ...

OA Sport

Programma gare in Vd'A. Il Gigante Allievi, in origine programmato sabato 14 gennaio, a Champorcher, per l'organizzazione dello Sc Mont Glacier, è stato posticipato a domenica 15, sulla ...Bel da fare sulle piste dain soccorso degli sportivi infortunati. Tra ieri e oggi una ventina gli interventi del personale medico, carabinieri, polizia e soccorso, sulle montagne della Valcamonica, soprattutto a ... LIVE Sci alpino, Slalom Garmisch 2023 in DIRETTA: 10° Sala, Gross qualificato. Alle 18.45 la seconda manche Henrik Kristoffersen fa quasi il vuoto nella prima manche dello slalom maschile di Garmisch. Il norvegese ha sfruttato al massimo il pettorale numero uno, con una pista che è andata via via a peggiora ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI GARMISCH ALLE 15.40 E ALLE 18.45 17.17 A questo punto la statunitense vola in classifica generale a quota 975 punti contro i 5 ...