Sci alpino | intramontabile Stefano Gross | da 26° a 5° nello slalom di Garmisch! 6° Sala | domina Kristoffersen

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Henriksi sblocca e conquista la prima vittoria stagionale. Il norvegese ha trionfatodi Garmisch al termine di una gara sicuramente caratterizzato da un manto nevoso davvero inadeguato per la Coppa del Mondo. Gli organizzatori hanno fatto quasi un miracolo con la poca neve e le alte temperature, ma come era prevedibile nella seconda manche si è assistito a clamorose rimonte. Si tratta della ventinovesima vittoria diin carriera, con il norvegese che aveva ipotecato il successo già nella prima manche, partendo con il pettorale uno. Nella secondaè stato bravo a gestire il vantaggio, assecondando le buche, rischiando davvero pochissimo,ndo alla fine lo. Grande delusione per il pubblico di casa, che ha ...

Si è conclusa anche la manche finale nello slalom maschile a Garmisch. Condizioni migliori della prima manche ma sempre piuttosto complicate per gli atleti che fanno fatica a restare in piedi. Domina ...