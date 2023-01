Scelte le ultime due co-conduttrici di Sanremo 2023? Le indiscrezioni

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Manca sempre meno all’inizio della 73esima edizione del Festival di. Dopo l’annuncio dei nomi dei big in gara, la tensione non ha fatto altro che aumentare. Il pubblico, infatti, stando ai commenti sui social network, non vede l’ora di ascoltare i brani che canteranno per la prima volta. Ovviamente, però, questo programma non si focalizza mai solo sulla gara. Un aspetto molto importante è dato dai co-conduttori e dagli ospiti. Amadeus sembra intenzionato a mantenere un certo riserbo sull’argomento ma, nonostante questo, pare che ci siano già indizi abbastanza chiari. Festival di, lesulle co-: chi ha scelto Amadeus? Nelleore, il Messaggero ha lanciato un’indiscrezione riguardante il Festival di. Sembra che, oltre a Chiara ...