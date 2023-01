Sassuolo-Sampdoria 1-2 | Stankovic | “Grande vittoria | ma piccolo passo verso il nostro obiettivo”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) “Abbiamo giocato contro un’ottima squadra che ha tecnica, forza fisica e velocità. L’abbiamo preparata nei minimi dettagli, è unama unnelcammino”. Queste le parole di Dejandopo ladella suain casa delnella sedicesima giornata della Serie A 2022/2023. “La convinzione mi è piaciuta. Oggi sembrava giocassimo in casa, devono capire che i tifosi sono lì per noi e che insieme ai nostri tifosi possiamo difendere, con onore e orgoglio – aggiunge l’allenatore – E’ importante avere degli obiettivi, quest’anno l’è la salvezza. C’è un mini-campionato di 23 partite che dobbiamo affrontaredopo. ...

In classifica, la Sampdoria sale a 9 punti. Il Sassuolo rimane a 16. REGGIO EMILIA - Venti minuti a rincorrere Berardi e Laurientè poi la Sampdoria prende le redini del match, rifila due ceffoni in pieno volto al Sassuolo e, grazie ad un super Audero, gestisce la partita al meglio, resistendo all'imperioso ritorno dei neroverdi.