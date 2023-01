Sassuolo-Sampdoria 1-2 | blucerchiati ok con Gabbiadini e Augello

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – Lavince 2-1 sul campo delnel match valido per la 16esima giornata della Serie A. Ipassano in vantaggio al 23? con la rovesciata die raddoppiano al 28? con. Ilaccorcia le distanze al 64? con il rigore di Berardi ma non riesce a completare la rimonta. In classifica, lasale a 9 punti. Ilrimane a 16. L'articolo proviene da Italia Sera.