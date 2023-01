Sassuolo Sampdoria 0-2 LIVE | Gabbiadini e Augello decidono la partita INTERVALLO

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Al Mapei Stadium, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Mapei va in scena il match valido per la 16ª giornata di Serie A tra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Samp News 24

L'incredibile gol in rovesciata di Manolo Gabbiadini in, valida per la 16esima giornata di Serie A Manolo Gabbiadini, al 25esimo minuto di, ha sbloccato il match con un incredibile gol in rovesciata. Tre minuiti dopo ...Commenta per primo Torna di nuovo il campionato dopo quasi due mesi di stop e si ricomincerà da i due anticipi delle 12:30 tra Salernitana - Milan e e. Ripartirà invece da Cremona la Juventus di Massimiliano Allegri, nella sfida delle 18:30 contro i grigiorossi. Bisognerà ancora capire con quali uomini l'allenatore livornese si ... Probabili formazioni Sassuolo Sampdoria: scelte degli allenatori Sampdoria in vantaggio 2-0 sul campo del Sassuolo, grazie ai gol di Gabbiadini e Augello. Diretta su DAZN e ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky Descrizione del gol di Augello: Th ...Serie A, riparte la 16esima giornata di campionato dopo la pausa per i Mondiali in Qatar: in serata il big match Inter-Napoli ...