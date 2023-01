Sassuolo Sampdoria 0-0 LIVE | inizia il match!

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Al Mapei Stadium, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Mapei va in scena il match valido per la 16ª giornata di Serie A tra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Samp News 24

0 "Al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la 16esima giornata del campionato di Serie A si gioca. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre.(4 - 3 - 3) : Consigli; Toljan, Tresoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, ... Probabili formazioni Sassuolo Sampdoria: scelte degli allenatori Torna il campionato per Sassuolo e Sampdoria. Tra pochi minuti le due squadre scenderanno in campo al Mapei Stadium, partita valida per la 16°giornata di campionato. In casa Sassuolo torna Berardi dal ...La Sampdoria scende in campo al Mapei Stadium contro il Sassuolo, in occasione della sedicesima giornata di Serie A 2022/23. Ecco tutte le azioni salienti del match! Sampdoria News 24 - Registro ...