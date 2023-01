Sassuolo | Rogerio | 'Siamo arrabbiati | ma il calendario ci dà un aiuto'

CanaleSassuolo.it

1 Sampdoria 2 Marcatori: 25'pt Gabbiadini, 28'pt Augello, 19'st Berardi (rig)(4 - 3 - 3): Consigli 6; Toljan 6, Tressoldi 5, Ferrari 5,5; Frattesi 6 (36'st Defrel sv), ...- Sampdoria 1 - 2 (0 - 2)(4 - 3 - 3): Consigli, Toljan, Tressoldi, Ferrari,, Frattesi (36' st Alvarez), Henrique, Thorstvedt (1' st Traorè), Berardi (41' st Ceide), ... Rogerio dopo Sassuolo-Sampdoria 1-2: "Siamo arrabbiati, ora testa ... La Samp festeggia i tre punti , al Mapei Stadium sassuolo battuto 2-1. Stankovic coinvolge subito dal prino minuto i due neo-acquisti Nuytinck e Lammers entrambi in ottima forma contribuiscono in mod ...Il terzino brasiliano Rogerio ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Sassuolo-Sampdoria 1-2. Il brutto risultato non piace al giocatore né ai suoi compagni: “ La sconfitta ci fa arrabbiare molto. È molt ...