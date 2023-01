Sassuolo | le pagelle di CM | i centrali delirano | Berardi prova a riprenderla

Sportpress24.com

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2022/23:Sampdoria Ledei protagonisti del match trae Sampdoria, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Gabbiadini (Sampdoria) FLOP: Thorstvedt (...PROBABILI FORMAZIONI - CONSIGLI - ARBITRI - CONVOCATI -- PRONOSTICI 12.30 Salernitana - Milan- Sampdoria 14:30 Spezia - Atalanta Torino - Verona 16:30 Lecce - Lazio Roma - Bologna ... Sassuolo-Sampdoria 1-2, decide la rovesciata di Gabbiadini – Le pagelle Si ritorna in campo dopo più di 50 giorni di sosta con la Salernitana che tra circa un'ora affronterà il Milan campione d'Italia in carica. Queste le scelte di mister Nicola e di mister Pioli, ex… Leg ...Il Sassuolo ha messo gli occhi su Valerio Crespi, 18enne attaccante della Lazio Primavera e in scadenza nel 2024. Lo scrive il Corriere di Roma.