Sassuolo | Dionisi | «Oggi inizia un nuovo campionato»

(4 - 3 - 3) : Consigli; Toljan, Tresoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All .SAMPDORIA (3 - 4 - 1 - 2) : Audero; Bereszynski, ......e la fantasia dell'esterno offensivo mancino di, serio candidato ad iscrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori. Probabili ammoniti e tiratori di Salernitana - Milan e- ...Torna il campionato per Sassuolo e Sampdoria. Tra pochi minuti le due squadre scenderanno in campo al Mapei Stadium, partita valida per la 16°giornata di campionato. In casa Sassuolo torna Berardi dal ...Riparte il campionato di Sassuolo e Sampdoria: c'è Bereszynski (promesso al Napoli) dal primo minuto negli ospiti. Alle 12.30 al Mapei Stadium neroverdi e blucerchiati ...