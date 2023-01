Sarri sulla ripresa | ' ' Un' incognita | come durante il lockdown' '

Sky Sport

Lo scrive,Gazzetta dello Sport, Fabio Licari. Oggi ricomincia il campionato di Serie A. Il ... Anon si può chiedere più di tanto con tredici titolari, sebbene metta tristezza Luis Alberto ...Le parole del tecnico della Lazio, Maurizio, in conferenza stampa ha detto la sua su come sarà l'approccio dopo una sosta così lunga e ... Lecce-Lazio, Sarri: "Incognite sulla ripresa, Luis Alberto Alla fine rimane sempre" Nel giorno della ripresa del campionato, Fabio Capello fa il punto sulle big di Serie A. In un'intervista riportata dalla rassegna di Radiosei, l'ex allenatore e attuale ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...