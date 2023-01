Sarri | «Il cambio di Milinkovic? Non volevo più sostituirlo | ci siamo confusi»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Mauriziodopo la sconfitta della Lazio col Lecce per 2-1 in rimonta. «Le spiegazioni sono difficilmente raggiungibili in queste situazioni, altrimenti si risolveva in questo anno e mezzo. Trenta minuti di alto livello, tre quattro gol, pieno controllo della partita, qualche avvisaglia alla fine del primo tempo, eravamo molto più bassi, nel secondo tempo li abbiamo innescati noi, persi cinque sei palloni un uscita poi cispenti e consegnati agli avversari. Approccio di buon livello, poi è difficilmente spiegabile finire così».Savic, tensione al momento del. «Non lopiù cambiare io, errore di comunicazione con lo staff, fatto una sostituzione che non volevao farem,andati inone mentale anche noi, come la squadra». Il ...