(Di mercoledì 4 gennaio 2023) LECCE - Lazio, tutta, in confusione. Nella ripresa del match contro il Lecce, trae il suo staff tecnico, c'è stata una incomprensione che ha scaturito un errore suldi. L'...

Corriere dello Sport

LECCE - Lazio, tutta, in confusione. Nella ripresa del match contro il Lecce, trae il suo staff tecnico, c'è stata una incomprensione che ha scaturito un errore sul cambio di Milinkovic. L'allenatore, nel post partita, ha spiegato cosa sia successo in quel preciso momento: ...ROMA - Il futuro di L uis Alberto alla Lazio continua ad essere un. Il giocatore da tempo manifesta la voglia di tornare in Spagna. Lo ha confermato anche Maurizionella conferenza stampa di presentazione della gara con il Lecce. E dalla Spagna arrivano ... Sarri e il mistero del cambio di Milinkovic: “Fatto un casino” Il tecnico della Lazio voleva togliere Basic, ma una incomprensione ha fatto saltare tutto nel momento più delicato del match con il Lecce ...L'attaccante potrebbe lasciare la Salernitana, ma sul giocatore l'elenco delle pretendenti è lunghissimo. Il presidente ...