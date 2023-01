Sarah Altobello e Oriana Marzoli | considerazioni su Nikita Pelizon | “Fa paura”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)è la persona più odiata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 7, forse può essere seconda solo ad Antonella Fiordelisi. Chi prima, chi dopo, tutti hanno finito per criticarla, soprattutto nel parterre femminile e ormai la situazione è completamente fuori controllo. Basta che esca in giardino perché Wilma Goich e Nicole Murgia la critichino; è sufficiente che passi nei dintorni di qualche vippona, che arrivano le critiche, come accaduto stamani. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Ledi: “Non la posso vedere” Stamanisi trovavano nella zona trucco. Non appena la modella triestina si è allontanata, immediatamente la showgirl pugliese ha ...