Sanremo | Madame ci ripensa | completerò le vaccinazioni Ho ceduto alle paure dei miei genitori

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il caso discuote il Festival di. Il suo nome è comparso nei giorni scorsi – insieme a quello della tennista Camila Giorgi – in un’indagine su falseanti-Covid al fine di ottenere il Green pass, creando non pochi imbarazzi. E scatenando una serie di polemiche che riguardano anche la sua partecipazione al festival di, al via il 7 febbraio. L’accusa ipotizzata per lei è di falso ideologico ai danni del sistema sanitario nazionale, in un’indagine che ha già portato all’arresto di tre persone., Amadeus sul casoSulla vicenda Amadeus ha tenuto un rigoroso riserbo. Acclarando di non voler prendere decisioni affrettate. E difendendo le sue scelte di direttore artistico della kermesse. Così, limitandosi a dichiarare in radio – come riferisce ...