Sanremo? Colpaccio impensabile di Amadeus | chi condurrà con lui

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) "È una ragazza molto brava, non sta ferma un attimo":aveva dato questo indizio parlando di una delle co-conduttrici dia La Vita in diretta qualche tempo fa. Per ora, tra le conferme ci sono solo Chiara Ferragni - che affiancherà il conduttore nella prima e nell'ultima serata del Festival - e Francesca Fagnani, che invece salirà sul palco dell'Ariston in una delle altre serate. Non sarebbe stato ancora deciso quale. Restano, quindi, due serate libere. E tra i nomi che hanno già iniziato a circolare c'è anche quello di Sofia Goggia. Secondo l'indiscrezione lanciata dal Messaggero, potrebbe essere lei “la ragazza che non sta mai ferma”. Qualche tempo faaveva dichiarato che un nuovo annuncio sulle ultime co-conduttrici sarebbe arrivato entro la fine del 2022, ma finora nulla è stato ufficialmente ...