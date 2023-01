Sanremo 2023 | chi è la donna che non sta ferma un attimo? L’indiscrezione

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Si tratterebbe della sciatrice azzurra Sofia Goggia Qualche giorno fa Amadeus ha dato un indizio sulla terza co-conduttrice di. Per ora sono note solo Chiara Ferragni e Francesca Fagnani. Il conduttore e direttore artistico ha detto che si tratterebbe di una “ “ragazza molto brava che non staun”. Secondo Il Messaggero l’identikit corrisponderebbe a Sofia Goggia. L’8 febbraio gareggerà nel Super Gigante: e quella sera sul palco dell’Ariston ci sarà Francesca Fagnani. La Goggia dovrebbe arrivare ail 9 o il 10., arriva la Goggia? Goggia che prima di Natale si è fatta male alla mano, ma che sta meglio come ha spiegato a Corriere della Sera. “Ogni mattina mi sveglio con tanto dolore, ho preso una bella tranvata. Vedremo come va nei prossimi giorni ...

... magari proprio per scegliere gli abiti da indossare aUn altro indizio è invece il fatto che proprio qualche settimana fa si è collegata a Viva Rai2 da Fiorello, grande amico di ..."Voglio fare chiarezza su quella che è la mia persona nei confronti della città. Molti mi hanno chiesto se è vero che Bassi si candiderà a sindaco e oggi Bassi conferma ufficialmente che si candiderà ...Ma una volta finiti entrambi i prossimi Festival, che cosa farà Amadeus Amadeus dopo il Festival di Sanremo: ecco che cosa ha in mente. Come c’era da aspettarsi… Leggi ...Se si programma di fare una vacanza in Liguria, nel Ponente, ecco quali sono i luoghi da non perdere di Sanremo e dintorni, durante i giorni del Festival.