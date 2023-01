Sanremo 2023 | Anna Oxa | Ecco Perchè Fece Piangere Elodie!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 4 gennaio 2023): il nuovo festival segnerà il ritorno sullo stesso palco di Elodie edOxa, che si erano già conosciute ad Amici e non erano mancati scontri e attacchi…è alle porte ed i nomi dei concorrenti, con i relativi nomi delle canzoni, sono stati ormai annunciati. In tanti hanno notato una piccola particolarità che riguarda Elodie edOxa. Le due cantanti si erano già conosciute ad Amici nel 2015, quando Elodie era una concorrente mentreOxa una delle giudici. All’epoca le due avevano avuto forti scontri e ora per loro è arrivato il momento di incontrarsi una seconda volta sul palco dell’Ariston.: quandoOxaElodie ad ...