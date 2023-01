Sanitari | slitta di un anno il termine per la formazione obbligatoria scontata di un terzo Si rischiavano altre sospensioni dopo i no vax

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il governo Meloni ha allungato di unil triennio diper i professionisti, mantenendo con la proroga lo sconto di undei crediti Ecm per i professionistiche era stato varato nel 2020 in piena emergenza Covid, portando da 150 a 100 il numero di punti dida conseguire entro dicembre 2022 (ora 2023). La novità si trova nel decreto Milleproroghe che, appunto, allunga ildella misura varata con decreto Rilancio quando il governo aveva tagliato gli adempimenti per gli operatori della sanità appartenenti a ordini professionali, e quindi sottoposti a, perché già oberati dal lavoro. Evidentemente non è bastato, se a fine 2022, a ...

