San Pietro chiude i cancelli | in tre giorni 200mila persone hanno salutato Benedetto XVI

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Città del Vaticano – Il tramonto è oramai lontano quando idella basilica di Sansi chiudono dopo che per tresono stati varcati da circacheomaggiato la salma di Papa Ratzinger, anche se non sempre in un clima di preghiera (leggi qui). Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticanoilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte