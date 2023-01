Samsung in line-up 2023 ancora più attenzione alla sostenibilità

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – Coerentemente con la nuova strategia ambientale annunciata nel 2022,continua a portare avanti collaborazioni con partner e clienti in un’ottica diall’ambiente, ponendoa tutto il ciclo di vita del prodotto, dall’efficientamento dei processi di produzioneriduzione del packaging, all’introduzione di modalità diverse di utilizzo dei prodotti stessi da parte dei consumatori. Nella-up– si spiega in una nota –sostituirà il 20% dei componenti della scocca del proprio SolarCell Remote con parti realizzate in plastica recuperata dagli oceani. Inoltre, i componenti principali delle schede di alimentazione conterranno rame riciclato e alluminio proveniente dal riciclo di lattine, risparmiando circa il 12% ...

Samsung Newsroom Italy

innovazione News Accordo tra iliad e WindTre per le reti nelle zone meno popolate innovazione News Smart Home La gamma di frigoriferi BESPOKE Infinitediinnovazione News Contents.com porta l'intelligenza artificiale generativa al CES 2023 innovazione News Gli studenti di Unicusano entrano nel Metaverso innovazione News Smart Device ...La nuovaupOLED è dotata della tecnologia Quantum Dot sviluppata appositamente per i Neo QLED, e del Processore Neural Quantum, che consentono di mantenere le caratteristiche ... Samsung inaugura una nuova era con la line-up 2023: Neo QLED ... In arrivo quest'anno i frigoriferi BESPOKE Infinite Line di Samsung, una gamma premium che include frigo, freezer e cantinetta per il vino.(Adnkronos) – Samsung annuncia il lancio globale della gamma di frigoriferi Bespoke Infinite Line, in arrivo in Italia nella prima metà dell’anno . Si tratta di una gamma premium contraddistinta da li ...