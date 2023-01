Sampdoria | la famiglia Ferrero diserta ancora l'assemblea dei soci

Agenzia ANSA

Laha annunciato che l'attuale proprietà, laFerrero , non parteciperà all'attesa assemblea straordinaria degli azionisti. 'L'U. C.S.p.a. - si legge nella nota - comunica ...... laFerrero, non parteciperà all'attesa assemblea straordinaria degli azionisti che, di fatto, andrà deserta. L'assemblea intanto, come spiegato ancora dallain un comunicato, è ... Calcio: Samp, famiglia Ferrero assente ad assemblea soci La Sampdoria ha annunciato che l'attuale proprietà, la famiglia Ferrero, non parteciperà all'attesa assemblea straordinaria degli azionisti ...L'U.C. Sampdoria S.p.a. comunica che l'azionista di maggioranza assoluta non presenzierà (né delegherà il legale rappresentante del socio Sport Spettacolo Holding S.r.l.) alla prima convocazione dell' ...