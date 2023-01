Samp | il 2023 parte col botto | colpaccio in casa del Sassuolo

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Subito dopo lo 0 - 2, Deki Stankovic guarda il cielo e dice qualcosa: la probabile dedica per Sinisa Mihajlovic, il fratello scomparso, è forse parsa il suo pensiero più forte in una giornata che ...

Samp News 24

Vantaggiomeritato, in virtù di duelli sempre vinti e maggior ferocia in ogni approccio dei momenti....Anche stavolta la legge del calcio è spietata: gol mangiato, con la complicità/bravura di un ... SALERNITANA - MILAN 1 - 2 10 Leao, 15 Tonali (M), 82 Bonazzoli (S)Serie A, blitzin casa del ... Calciomercato Sampdoria: tutti i calciatori in scadenza nel 2023 Sassuolo all’assalto, Audero ferma Laurientè (24'), Consigli blocca un tiro di Verre. Finale in apnea per la Samp. Ancora Audero diventa protagonista assoluto andando a deviare un tiro di Laurientè ...Il 2023 della Serie A parte all'insegna delle vittorie esterne: nelle prime due partite della 16esima giornata del campionato, la prima del nuovo anno solare, sono infatti arrivati due ...