(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Dopo le ultime acquisizioni d’indagine arrivate dagli esami anatomopatologi che accertano che il corpo rinvenuto a poca distanza dalla residenza Abbas è quello di, il premierinterviene sul caso. E in un tweet scrive: «Purtroppo non cipiùAbbas è stata. Il corpo ritrovato a Novellara appartiene alla 18enne pachistana. A febbraio inizierà il processo che vedrà imputati i suoi familiari: siaper una giovane innocente chesolola sua». Un destino atroce, quello a cui la ragazza è andata incontro, su cui Giorgiasi è più volte espressa, denunciando la piaga della violenza sulle donne. Come pure su tute le ...

Secolo d'Italia

'Purtroppo non ci sono più dubbi,Abbas è stata uccisa. Il corpo ritrovato a Novellara appartiene alla 18enne pachistana. A ... Così su twitter la premier Giorgia'Purtroppo non ci sono più dubbi,Abbas è stata uccisa . Il corpo ritrovato a Novellara appartiene alla 18enne pakistana. A ... Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia, con ... Saman, Meloni: "Non ci sono più dubbi: uccisa perché voleva vivere la sua libertà. Ora sia fatta giustizia" Tempo di lettura 2 minuti Clicca e condividi l'articoloIl cadavere ritrovato il 18 novembre 2022 a Novellara, nei pressi dell’abitazione di famiglia appartiene a Saman Abbas. A confermarlo è l’avvocat ...Roma, 4 gen. (askanews) - 'Purtroppo non ci sono più dubbi, Saman Abbas è stata uccisa. Il corpo ritrovato a Novellara appartiene alla ...