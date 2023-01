Saman aveva il collo spezzato | il cadavere identificato dai denti

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Non ci sono più dubbi: ilritrovato il 18 novembre 2022 a Novellara è diAbbas, la giovane pachistana uccisa la notte del 30 aprile 2021 dai familiari. "È stata ificata da un'anomalia dentaria...

il Resto del Carlino

Il cadavere ritrovato il 18 novembre 2022 a Novellara è diAbbas, la ragazza pachistana scomparsa il 30 aprile 2021 a Novellara, in provincia di Reggio ...e omicidio della giovane che...... il luogo è quello del Palazzo di Giustizia di Reggio: il via al processo sul casoAbbas . Un ... al momento commissariato dopo le dimissioni lo scorso settembre di Ilenia Malavasi che... Saman Abbas strangolata La verità dagli esami istologici È arrivata la conferma che il corpo senza vita ritrovato a Novellara nel mese di novembre sia proprio quello di Saman Abbas ...Ma per il magistrato a capo dell'inchiesta 'solo l'esame del Dna darà la certezza assoluta'. E aggiunge: 'il corpo è integro' ...