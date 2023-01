Saman Abbas | è suo il corpo ritrovato a Novellara

Agenzia ANSA

Un "accavallamento dentale". È questo il particolare che indica come appartenenti ai resti umani ritrovati lo scorso 18 novembre nelle campagne di Novellara, da cui la giovane era scomparsa nella notte del 30 aprile 2021. A rivelare il dettaglio alla Dire è l'avvocato ...'Purtroppo non ci sono piu' dubbi,e' stata uccisa. Il corpo ritrovato a Novellara appartiene alla 18enne pachistana. A febbraio iniziera' il processo che vedra' imputati i suoi familiari: sia fatta giustizia per una ... Saman: identificata dai denti e dalla frattura nel collo È della diciottenne pakistana il cadavere ritrovato lo scorso 18 novembre a Novellara. Identificato «da un'anomalia dentaria, grazie a foto e video» ...Ahmad Ejaz interviene dopo l'identificazione del cadaveere e torna a chiedere la cittadinanza postuma: "E' morta anche per questo" ...