Salto con gli sci | Tournée Quattro Trampolini 2022 2023 | a Innsbruck vince Kubacki | ma Granerud si avvicina al trionfo

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Dawidtrionfa anella terza tappa delladei. Il polacco è riuscito ad imporsi con 265.2 punti (127.0 nel primoe 121.5 nel secondo) sul norvegese Halvor Egner, che con 261.7 punti (123.0 nel primoe 133.0 nel secondo) dice addio al sogno Grande Slamndosi però alla vittoria Tournèe con un totale di 877.8 punti. Terzo posto per lo sloveno Anze Lanisek con 258.8 punti, mentre in casa Italia Insam è 38esimo con un 91.4 al primoe Cecon è 44esimo con un 84.1 sempre al primo. SportFace.

