Salt Bae | polemica social per il ristoratore turco | si fa pagare 600 euro per servire la carne al tavolo ma lo fa parlando al telefono

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Nuova– dopo quella relativa al blitz ai Mondiali in Qatar – perBae, ilfamoso per la sua mossa di spargere il sale sulla. Ad attaccarlo è un giovane tiktoker che ha condiviso sulun video, in breve tempo diventato virale. Il cliente ha denunciato il comportamento irrispettoso dell’imprenditore, proprietario della catena di steak house, che si è presentato alper tagliare lacon le cuffie. “Si è fatto600 dollari per venire ale parlava con qualcuno con i suoi AirPods”, polemizza il fan di Nusret Gökçe, vero nome del cuoco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

