Salernitana | Nicola | 'Ci sentiamo leoni in gabbia Affrontare i campioni in carica dà tensione ed entusiasmo in più'

Milan News

Sono ufficiali le scelte die Pioli p er la sfida trae Milan, che segna il sospirato ritorno del campionato di serie A dopo la lunga pausa per i Mondiali. Tanti assenti tra le fila rossonere, ma anche due ...(3 - 5 - 2: Ochoa; Lovato, Fazio, Radovanovic; Sambia, L. Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Dia,Piatek. All .MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, ... Salernitana, Nicola: "Gyomber non ci sarà con il Milan, out anche altri quattro" Il Milan di mister Stefano Pioli riprenderà il suo campionato in trasferta, nella splendida cornice dello Stadio Arechi di Salerno, strapieno per ...Dall'altra parte Davide Nicola si affida a Dia e Piatek per provare a far male alla difesa rossonera. Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici. SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Radovanovic, ...