Salernitana-Milan | Pioli | “Torneremo a lavorare sugli aspetti negativi”

Sky Sport

Commenta per primo1 - 2 Ochoa 7: sfodera subito una parata da portiere da hockey a tu per tu con Leao. La seconda volta il portoghese non perdona, lui prova ad uscire ma viene saltato. Sul 2 - 0 ...Commenta per primo Laperde la prima partita del 2023 in casa contro il, al termine dell'incontro il tecnico dei campani Davide Nicola commenta a Sky Sport : 'Devo dire che dopo più di un mese e mezzo la ... Salernitana-Milan, le probabili formazioni Le parole del centrocampista dei rossoneri al termine del match sugli obiettivi della squadra e sul compagno portoghese ...Il solito decisivo Leao, Tonali sale in cattedra. Giroud in ombra SALERNITANA-MILAN 1-2 Tatarusanu 6 - Spettatore non pagante per tutto l'arco della gara. Mai impegnato fino al gol di Bonazzoli… Leggi ...