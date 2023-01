Salernitana-Milan MOVIOLA LIVE | ecco perché Brahim Diaz è in fuorigioco

Sky Sport

Nell'anticipo della 16ª giornata di Serie A, ilvince all'intervallo per 2 - 0 a Salerno contro la. In gol Leao e Tonali, che, ...All'Arechi, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Arechi va in scena il match valido per la 16ª giornata di Serie A trae ... Salernitana-Milan, le probabili formazioni Un grande Milan chiude i primi quarantacinque minuti in vantaggio di due reti grazie ai gol di Leao e Tonali. Rossoneri totalmente diversi dalle amichevoli viste tra Dubai e quella contro il ...Al Milan basta un quarto d'ora per portarsi avanti di due reti sulla Salernitana all'Arechi. Sblocca il risultato Leao, bravo a saltare Ochoa - al debutto in A - su assist di Tonali, che poi raddoppia ...