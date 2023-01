Salernitana - Milan | le pagelle | Tomori un muro | 7 Ochoa super | 8

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Sky Sport

1 - 2 SASSUOLO - SAMPDORIA 1 - 2 SPEZIA - ATALANTA 2 - 2 TORINO - HELLAS VERONA 1 - 1 LECCE - LAZIO 2 - 1 ROMA - BOLOGNA 1 - 0 CREMONESE - JUVENTUS ore 18.30 FIORENTINA - MONZA ...A volte pupazzetto del Luna Park, centrato dagli avversari, a volte prodigioso con le sue parate. Il debutto in Italia è ottimo. E anche l'uscita fuori area sull'1 - 0 è giustificata dallo sviluppo ... Salernitana-Milan, le probabili formazioni Si riparte dopo quasi un mese di stop per i Mondiali. I rossoneri vincono 2-1 a Salerno. Tra i bergamaschi e lo Spezia finisce 2-2 ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...