Salernitana-Milan | Fazio | “Ochoa? Portiere di grandissima esperienza”

Commenta per primo(3 - 5 - 2): Ochoa; Lovato, Radovanovic, Fazio; Sambia, Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek.(4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; ...Commenta per primo Alexis Saelemaekers , esterno del, parla a MilanTV prima del match con la: 'Rientrare è una sensazione bellissima. La aspettavo. Vedere i compagni da casa non è facile. Oggi torno e proverò a dare tutto per aiutare ... Salernitana-Milan, le probabili formazioni Regresa a escena la Serie A y el primer plato es un Salernitana-Milan fundamental para que los lombardos no pierdan la carrera por el título contra el Napoli a las primeras de cambio. En los locales p ...Fischio d’inizio all’Arechi alle 12.30. Direzione di gara affidata a Fourneau Salernitana-Milan è il match con cui riparte la Serie A dopo il mese e mezzo di sosta mondiale… Leggi ...