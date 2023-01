Salernitana | debutto impegnativo per Ochoa

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)subitopernella porta della: l’estremo difensore messicano ha dovuto subito compiere 9 interventi Unscoppiettante per Guillermo, che alla prima partita con laha dovuto compiere ben 9 interventi a difendere la porta della squadra. Si tratta di una parata in meno rispetto al record stagionale di Radu in Roma-Cremonese, con 10 interventi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

6 Ochoa Parate ne fa tantissime, e pure belle. La macchia delè l'erroraccio in uscita che spiana la strada a Leao. 5 Lovato Sbaglia quasi sempre il tempo degli anticipi su Leao. Anche grazie a un super Ochoa (ottimo il suo). E così è sofferenza nella parte finale di Salernitana-Milan, le formazioni ufficiali: debutto per Ochoa Debutto super del portiere messicano in campionato. Tiene a galla i campani per tutta la partita permettendo loro di sognare un pareggio che però non è arrivato Salernitana-Milan 1-2, gol e highlights: Leao e Tonali portano i rossoneri a -5 dal Napoli