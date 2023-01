Salernitana | cambio di rotta per Bonazzoli

Milan News

45' - 8' di recupero 39' - Doppionella: escono Bohinen e Sambia, entrano Kastanos e Valencia. Nel Milan entrano Vranckx e Dest per Giroud e Saelemaerkers. 38' - GOL- ......sarà la prima a partire in questo 2023 e lo farà con una sfida in trasferta contro la... Roma : La formazione di Mourinho è costretta ad undi marcia drastico. Lo stesso allenatore ... LIVE MN - Salernitana-Milan (1-2): Tonali-Leao, Arechi sbancato! Il Milan apre il 2023 come aveva chiuso il 2022, con una vittoria. Grande prestazione degli uomoni di Pioli, che fanno tutto nel primo tempo. Grandi occasioni nella ripresa, ma un super Ochoa ...Dopo le brutte prestazioni in amichevole i rossoneri si ritrovano nel gioco e nello spirito, e strappano i tre punti ai campani. Bonazzoli accorcia per i granata e rende complicata l’ultima parte di g ...