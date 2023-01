Saldi invernali 2023 a Roma e nel Lazio | al via dal 5 gennaio | ecco dove fare shopping | gli orari dei centri commerciali

RomaToday

L'Aquila.2023 al via. Da domani prendono il via in tutta Italia le vendite di fine stagione, il primo grande appuntamento commerciale dell'anno. Nonostante la crescente concorrenza del web, i ...Puntualmente , infatti, con l'arrivo dei, vengono pubblicate in rete migliaia di offerte con sconti vantaggiosissimi . Ma quanti di questi sono veritieri Per quanto riguarda ipresso ... Saldi invernali al via a Roma: le date, la durata e i consigli per gli acquisti Confesercenti toscana: al via domani, 5 gennaio, i saldi in tutta la regione. 7 toscani su 10 interessati ad acquistare, budget medio 216 euro a persona. Crescono i saldi online, ma i negozi restano i ...VITERBO – La stagione dei saldi si avvicina: tra il 2 ed il 5 gennaio prenderanno il via in tutte le Regioni italiane le vendite di fine stagione invernali, il primo grande appuntamento commerciale de ...