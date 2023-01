Saldi | da domani al via in tutta Italia Confcommercio | shopping per 15 mln di famiglie Giro d’affari di 4-5 mld

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Prende il viainla stagione deiinvernali. E’ caccia agli sconti ma inflazione e caro-bollette alimentano l’incertezza e rischiano di frenare gli acquisti. Dopo la partenza anticipata il 2 gennaio di Basilicata e Sicilia, seguite dalla Valle d’Aosta il 3 gennaio,le vendite promozionali partiranno in tutte le regioni. Secondo le stime dell’Ufficio studi, saranno 15,4 milioni leche si dedicheranno alloscontato e ogni persona spendera’ circa 133 euro, per undi affari di 4,7 miliardi di euro (304 euro a famiglia). E da un sondaggio condotto da Ipsos e da Fismo, la federazione dei negozi specializzati in moda di Confesercenti, su un campione di 800 consumatori, ...

